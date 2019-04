Limburgse bedrijven vragen met

aandrang: “Geen uitstel van 5G” xavier Lenaers

08 april 2019

19u37 0 Genk De Limburgse bedrijven trekken aan de alarmbel. De concrete aanleiding is dat de overheid talmt met het toekennen van de licenties voor het uitrollen van 5G waarmee veel sneller en méér data via het draadloze net getransporteerd kunnen worden. “De overheid blijft ernstig in gebreke”, stelt Ruben Lemmens, de gedelegeerd-bestuurder van werkgeversorganisatie VKW in Limburg. “In plaats van het gekibbel te overstijgen, werd de beslissing uitgesteld tot na de verkiezingen.”

“De overheid kan perfect beslissen over de toekenning van de licenties en pas later de knoop over de verdeling van de opbrengsten (680 miljoen euro, nvdr.) doorhakken”, werpt Ruben Lemmens op. “Het moet nu gebeuren. Het is niet vijf maar één minuut voor twaalf. In onze buurlanden is de verdeling van de licenties al gepland of uitgevoerd.” VKM-Limburg vindt dat er geen enkele reden is tot uitstel. Ze vreest dat de Limburgse bedrijven ernstig worden benadeeld als niet snel werk wordt gemaakt van de toewijzing van de licenties.

Toekomst

“Supersnel internet is van cruciaal belang in Limburgse bedrijven”, aldus Lemmens. “Onze provincie profileert zich bij uitstek als een slimme regio. Een ordinaire centenkwestie dreigt de economische toekomst van een hele provincie te blokkeren. Het uitstel tast de concurrentie van bedrijven aan.”

Bedrijven dreigen hierdoor klanten te verliezen. Jo Nelissen, CEO van ABN in Bilzen, een familiebedrijf dat een grote speler is op het vlak van klimaatregeling bevestigt een mogelijke schade. “Als men blijft aarzelen met de licenties vrezen we voor een omzetverlies van 30 tot 40 procent”, getuigt Nelissen.

500 keer sneller

Binnen ABN werd de start-up Smartlog opgericht, juist om het dataverkeer te organiseren. “Met 5G kunnen we data 100 tot 500 keer sneller en met veel grotere hoeveelheden transporteren dan bij 4G dat vandaag wordt gebruikt. Met 5G kunnen we bij onder andere het installeren van koeltorens perfect voorspellen wanneer een machine zal stilvallen. Zo voorkomen we verlies van productie in bedrijven.“



Het 5G-netwerk is volgens Ruben Lemmens meer dan een leuk extraatje. “Het is een echte game changer. Met 5G worden zelfrijdende auto’s echt werkelijkheid. Het maakt ook mogelijk dat chirurgen op kilometers afstand met robots ingrepen kunnen doen. Ook voor de toepassingen van virtual reality is 5G noodzakelijk”.