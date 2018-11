Limburgs CD&V-boegbeeld Jo Vandeurzen verlaat nationale politiek

18 november 2018

12u00 0 Genk De Vlaamse verkiezingen van mei volgend jaar zijn de laatste voor Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (60). Hij zet een punt achter zijn nationale politieke carrière. CD&V Limburg moet het dan zonder lijsttrekker en stemmenkanon doen. “In mijn thuisbasis Genk is mijn loopbaan gestart”, vertelt Vandeurzen.

“In Genk heb ik veel kansen gekregen”, legt Jo Vandeurzen uit. “Ik heb me vanaf het prille begin toegelegd op mijn twee specialiteiten: Justitie en Volksgezondheid. In Genk heb ik het Ziekenhuis Oost- Limburg mee opgestart (hij was er ook jaren voorzitter van de raad van bestuur, red.). Ik heb in Limburg ook steevast gehamerd op vernieuwing en verjonging. Nu geef ik zelf het goede voorbeeld.”

Vacuüm?

Vreest Vandeurzen niet voor een vacuüm, nu hij als lijsttrekker en boegbeeld van CD&V Limburg uit de nationale politiek stapt? “Niet bepaald”, alsdus Vandeurzen. “Wouter Beke en tal van andere toppers zullen Limburg nationaal weer op de kaart zetten. Maar ik geen namen noemen.”

Vandeurzen zit al 25 jaar in het parlement en is meer dan 10 jaar minister geweest. “Ik ben een tevreden man maar ben ook blij dat mijn leven na mei volgend jaar wat rustiger wordt. Het waren hectische tijden, soms werd ik geleefd. Mijn huisarts gaf me de raad wat aan mijn conditie te doen, dus ben ik beginnen lopen en fietsen.”

Nog geen plan B

Straks zal hij daar nog meer tijd voor gaan uittrekken. “Ik ga ook meer genieten van natuurwandelingen. En de toekomst? Die ligt nog helemaal open. Ik heb nog geen plan B”, geeft hij eerlijk toe. Ik laat het op me afkomen maar ik wil me zeker nog een aantal jaar engageren.”

