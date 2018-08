Limburghal krijgt kunstzinnig jasje KUNSTENAARSKOPPEL VORMT ZIJ- EN VOORGEVEL OM TOT KLEURRIJK TABLEAU XAVIER LENAERS & BIRGER VANDAEL

11 augustus 2018

02u32 0 Genk Momenteel is een Russisch kunstenaarskoppel bezig om de zij- en voorgevel van de Limburghal om te vormen tot een kleurrijk tableau. De Limburghal krijgt niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een nieuw jasje. "Wij willen de Genkenaar terug trots maken op hun Limburghal", vertelt directeur Kris Teppers.

Geboren Genkenaar Kris Teppers is sinds 1 januari 2017 de nieuwe directeur van de Limburghal. Hij sprak meteen de ambitie uit om de 'gewone' Genkenaren terug meer te betrekken bij het cultureel gebouw. "In die veertig jaar is de Limburghal immers omgevormd van muziektempel tot een beurshal voor bepaalde niches. Waar vroeger nog U2, Deep Purple en Metallica optraden, is het de locatie voor de grootste bonsaibeurs van Europa en een grote dogshow. De gewone Genkenaar is een beetje vervreemd geraakt van de hal en we willen dat zij niet alleen met een glimlach buiten wandelen, maar ook met een glimlach binnenwandelen."





De Limburghal beschikt over een auditorium, grote hallen en een horecazone met feestzaal. Eerder dit jaar werd al besloten om deze feestzaal de helft goedkoper te maken voor Genkse verenigingen. "We verankeren de Limburghal zo ook opnieuw meer in de samenleving", legde voorzitter van M@G (De nieuwe naam van Limburghal CVBA, red.) Angelo Bruno uit. Ook wat betreft de programmatie wil de Limburghal in de toekomst stappen zetten. "We hebben met Sinner's Day alvast een grote naam kunnen strikken. Op 1 december brengen zij de hoogmis van de new wave. Voorzichtig dromen we er ook van om de Genkse jaarbeurs weer te lanceren, die hoort nergens beter thuis dan in de Jaarbeurslaan zelf natuurlijk. En we willen ook iets doen rond de Dag van de Jeugdbeweging", kondigt Teppers aan.





Referenties naar geschiedenis

Het kunstenaarskoppel Hoodo werkt momenteel aan een metamorfose. "Ze proberen een beetje de Limburghal aan te kleden in de thema's waar de hal voor staat: het moet een ontmoetingsplaats zijn, waar het volk en de businesswereld een leuke tijd beleven. De vorm en de invulling van de muurschildering is weloverwogen gekozen. De graffiti is urban en hip, maar wie de beelden goed bekijkt, vindt veel referenties naar onze rijke geschiedenis", legt Teppers uit. "Je ziet bijvoorbeeld een Ford T, het oudste model van het automerk dat Genk mee op de kaart zette, en tegelijk een knipoog naar de oldtimerbeurzen." De overheersende kleuren zijn groen en blauw. "Vroeger was dit bos en moeras, en in een groene stad als Genk pakken we graag uit met onze natuurtroeven. Het Genkse blauw zit ook in ons nieuwe logo, symbool voor een sterke toekomst", vult Angelo Bruno aan. "De bedoeling is dat men klaar is tegen 28 augustus, zodat we in september onder meer het Spellenfestival in een volledig vernieuwde Limburghal kunnen organiseren", besluit Tepppers.