Lijsttrekker voor Groen zet stap opzij vanwege te drukke agenda 01 juni 2018

03u01 0 Genk In september 2017 toverde partij Groen een wit konijn uit de hoed. Niet Kristien Kempeneers (43), enige verkozene van de partij in de gemeenteraad, werd lijsttrekker voor de verkiezingen. Kristof Schurmans, organisator van Rock Herk, ondernemer en een geëngageerd man, werd binnengehaald om kopman te worden. We zijn negen maanden verder en de partij heeft een nieuwe lijsttrekker. Kristof Schurmans zet een stap opzij. Meer nog, hij komt niet op bij de verkiezingen.

"Ik heb een groen hart en dat zal zo blijven maar om privéredenen, verplichtingen en een drukke agenda zie ik af van het lijsttrekkerschap", liet hij horen.





"Hierdoor kan ik me niet volop smijten voor de campagne. Als ik me voor iets engageer, ga ik er helemaal voor. Ik wil het goed doen. Dat is nu niet haalbaar", bekende Schurmans. "Politiek is nieuw voor mij, ik wist niet wat er allemaal op me af zou komen." Hij heeft de voorbije maanden mee de campagne uitgewerkt en het programma voor de verkiezingen helpen schrijven. Nu verlaat hij Groen en de politiek. "Het is geen vaandelvlucht", reageerde hij. "Ik heb in eer en geweten beslist een stap opzij te zetten. Dat is besproken met de partij. Er is geen ruzie."





"Dat Kristof afhaakt, is een aderlating", stelt Kristien Kempeneers. "We zouden als een tandem naar de kiezer stappen. Jammer dat dit nu niet doorgaat. Ik ga nu met de leden van de partij en het campagneteam het groene project verder vorm geven en uitdragen. We gaan voor een menselijker, eerlijker en gezonder Genk voor mens en dier. Dat willen we bereiken door de samenwerking te bevorderen tussen de burgers, verenigingen, bedrijven en overheid." Kempeneers heeft haar strepen in de politiek al ruimschoots verdiend. Haar engagement in het dossier rond het Essersbos en de strijd om de uitstoot van zware metalen op Genk-Zuid getuigen daarvan. Naast lerares klassieke talen studeert ze rechten om nog meer beslagen te worden in complexe milieudossiers. (LXB)