Lichaam vermoorde Genkenaar vrijgegeven, morgen uitvaart in Winterslag MMM

21 maart 2019

17u37 0 Genk Het lichaam van de vermoorde Hilal Makhtout (33) uit Genk is sinds vandaag vrijgegeven. Hij wordt vanuit het UZ Leuven overgebracht naar Genk.

Hilal werd vorige week dood teruggevonden in een chalet in de buurt van Dinant. De man was duidelijk met geweld om het leven gebracht. Bleek dat hij eerder vorige week zaterdag werd ontvoerd en gefolterd.

Drie mannen zijn intussen opgepakt en verdacht van moord én ontvoering op de dertiger. Een hoeveelheid verdwenen drugs zouden aan de basis liggen van de folteringen.

Morgen vindt er een gebed plaats in de Marokkaanse moskee van Winterslag. Na afloop wordt de man meteen overgebracht naar Marokko waar hij wordt begraven bij zijn ouders. De familie laat weten dat iedereen die Hilal heeft gekend, welkom is bij het gebed.