Lesje lassen, maar dan zonder vlam 26 april 2018

Virtual Reality (VR) kent almaar meer toepassingen, maar blijft nog te onderbelicht in het onderwijs. Een eerste stap richting verandering werd gisteren gezet op de beurs 'Leren met VR, echt of fake?', een initiatief van de T2 Campus en Regionaal Technologisch Centrum Limburg. Leerkrachten uit het technisch onderwijs ontdekten er de mogelijkheden van de virtuele wereld en hoe ze die straks ook in de klas of praktijklokaal op de studenten kunnen overbrengen. Zo kregen ze de kans om met een speciale helm op het hoofd virtueel aan het lassen te gaan. Maar ook een badkamer inrichten kon je virtueel doen. (LXB)