Leerlingen kunstonderwijs komen 'uit de kast' 09 maart 2018

03u01 0 Genk Meer dan 400 jongens en meisjes van 14 en 15 jaar uit de provinciale kunsthumaniora in Hasselt en de kunstschool uit Genk trokken deze week naar lagere scholen in hun stad. Daar gaven ze workshops aan kinderen uit de vijfde en zesde leerjaren. "We triggeren hen voor kunst en laten ze proeven van wat mogelijk is in het kunstonderwijs", reageerde Ronald Janssens van de provinciale kunsthumaniora.

Gisteren vergezelde hij 90 leerlingen die 130 kinderen van de gemeentelijke basisschool uit Diepenbeek lieten kennismaken met onder andere dans en de mogelijkheden met origami. De actie op de lagere scholen kaderde in de campagne 'KSO (kunst secundair onderwijs) uit de kast'. "Hiermee hopen we komaf te maken met misverstanden en vooroordelen die leven bij ouders", aldus Janssens.





Veel ouders twijfelen over de toekomstperspectieven van het kunstonderwijs.





"Ruim 8 op de 10 leerlingen starten te laat in het kunstonderwijs", verduidelijkte Janssens. "Voor 1 op de 3 leerlingen werd de keuze voor een kunsthumaniora zelfs uitgesteld tot het 4de of 5de jaar terwijl zo'n 40 procent van hen al meteen na de lagere school wou starten."





Nochtans blijkt een snelle start in de kunsthumaniora goed te zijn voor het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. "We stellen vast dat de leerlingen die niet in het eerste jaar starten in een secundaire kunstschool zich gelukkiger en zelfzekerder voelen sinds ze een opleiding kunst volgen. 7 op de 10 zegt nu liever naar school te gaan, 2 op de 3 komt beter uit voor z'n mening en heeft een beter contact met de leraren." Bovendien stroomt vandaag de helft van het aantal leerlingen uit het kunstonderwijs door naar hoger onderwijs. (LXB)