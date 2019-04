Laura Tesoro en Regi zijn dé blikvangers

op eerste dag stadsfestival Genk on Stage LXB

12 april 2019

12u00 3 Genk Vandaag werden negen nieuwe artiesten die optreden op Genk on Stage 2019, het jaarlijks stadsfestival in open lucht dat traditioneel het laatste weekend van juni in het centrum van de stad plaatsvindt, bekendgemaakt. Eerder werd al Stan Van Samang aangekondigd. Aan de ijst wordt als één van de blikvangers Laura Tesoro, die de Main Stage op vrijdag 28 juni aanvult, toegevoegd. Op de Main Stage sluit Regi af met een spetterend feest.

Tesoro en Regi

Lauro Tesoro, een Antwerpse zangeres, eindigde op de 10 de plek op het Eurovisiesongfestival van 2016. Toen bracht ze het nummer “What’s The Pressure”. Momenteel gooit ze hoge ogen in de populaire musical ‘40-’45. En ze is één van de gastzangeressen in “Liefde voor Muziek”. Reggi, de bekende Limburgse dj, heeft al op heel wat festivals gedraaid. Maar op Genk on Stage wordt het de eerste keer dat hij met z’n set platen de Maing Stage mag afsluiten. De line-up op de eerste van de drie festivaldagen wordt vervolledigd met MNM Rising Star INE, een koor uit Alken. Factor J, de locatie waar jongeren naar hun favoriete muziek kunnen luisteren, kent een upgrade met twee nieuwe podia en optredens van Het Kan Soudsystem Ft, Average Rob en Mensch en Erger je niet. Bovendien krijgen de jongerenpodia een meer open karakter.Headliner op Factor J is Omar Souleyman, een Syrische technoster.