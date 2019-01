Laptops en radio’s gestolen bij inbraak MMM

22 januari 2019

18u32 0 Genk Dieven hebben ingebroken in kantoren van een bedrijf op de Schaapsdries.

De daders forceerde de toegang en gingen aan de haal met twee laptops en twee radio’s. De diefstal is dinsdag vastgesteld.

Ook in een woning in de Steeneikstraat is dinsdag ingebroken. Er verdwenen geld en juwelen.