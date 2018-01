Lange polonaises op Bal Special 27 januari 2018

Zo'n 1.300 personen met een beperking kwamen gisteravond naar het Bal Special in een nokvolle Limburghal. Ze kwamen uit 32 instellingen in héél Limburg, maar ook uit de grensregio's met Antwerpen en Vlaams- Brabant. Vanaf het eerste moment zat de sfeer er goed in. De eerste polonaises trokken al snel door de zaal, begeleid door schlagermuziek. Ze werden naargelang de avond vorderde langer. De beperking van de gasten uit de instellingen was geen obstakel om te swingen, dansen, springen en zingen. Integendeel, ze gingen uit de bol. Het was hun feest. Voor hen die te veel prikkels van de muziek binnenkregen en de drukte in de zaal niet meer aankonden, werd een snoezelruimte ingericht. Er stonden aangepaste toiletten, er waren kinesisten, een dokter en zorgkundigen in de zaal. Bal Special groeide uit tot een bonte avond met feestelijk uitgedoste gasten die niet weg te slaan waren van de dansvloer of in hun rolstoel meewiegden op de live gezongen schlagers. (LXB)