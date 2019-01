Landschapsschilder brengt

De Limburgse kunstenaar Stefan Peters stelt tentoon in de galerie van cultuurcentrum C Mine in Wintersalg bij Genk. Hij etaleert daar nieuw werk: schilderijen en videokunst! De expositie werd door Stefan Peters Phantasmagoria gedoopt. Peters die afstudeerde aan de Luca School of Arts in Genk schildert vooral landschappen van de 21 ste eeuw. Alleen, hij heeft het landschap niet nodig om z’n werk te realiseren. Hij haalt inspiratie voor z’n werk op het Internet. Het landschap geeft zich volledig bloot op het scherm. Zaterdag 9 februari wordt de expo geopend door schepen van cultuur Anniek Nagels. Tot en met 20 maart kan je de werken van Stefan Peters gaan bekijken.