Laat de Marsverkenner in u los in de Cosmodrome 23 juli 2018

02u36 0 Genk In 2031 zou de eerste bemande missie naar Mars moeten plaatsvinden. Alleen, je moet niet zolang wachten gezien je in de Cosmodrome (het vroegere Europlanetarium) al de reis naar de rode planeet kan meemaken.

Daar wordt Mars 1001 gedraaid, een film over de reis naar en expeditie op Mars die tevens de nieuwe "full dome show" is in de Cosmodrome. De film wordt tegen de koepel, die het heelal voorstelt, getoond. Robin Sip, de regisseur van de film, was aanwezig op de première van Mars 1001.





"Ik heb er vijf jaar aan gewerkt", bekende hij. "In de film word je meegenomen naar 2031 waar je getuige bent van de eerste bemande reis naar Mars. Een missie die de verdraagzaamjeid, flexibiliteit en uithoudingsvermogen van de crew op de proef stelt."





Zes acteurs kruipen in de huid van de bemanningsleden.





"Ik wil de toeschouwers meenemen op een avontuurlijke en risicovolle reis", aldus nog Robin Sip. Met het vertonen van Mars 1001 wil de Cosmodrome het aanbod aan activiteiten niet enkel uitbreiden.





"De film kadert ook in de expo over de oerknal die momenteel loopt bij ons", liet Karolien Senica, de verantwoordelijke van educatie bij de Cosmodrome, horen. "We willen met de film kinderen en jongeren warm maken voor technologie en wetenschap."





Meer info op www.kattevennen.be. (LXB)