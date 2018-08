Kwart personeel wil niet terug naar Carrefour Genk 18 augustus 2018

02u47 0 Genk Een kwart van het personeel dat werkt bij hypermarkt Carrefour in Genk, trekt de deur achter zich dicht. Begin deze maand moesten de 72 vaste werknemers kiezen uit de opties die de directie van de keten hen voorstelde, als gevolg van een herstructurering. "Het zijn vooral jonge mensen die vertrekken", zegt Carine Meuwis van de socialistische bediendenbond BBTK - Limburg.

Volgens Meuwis hebben ze maanden in onzekerheid geleefd. "Dat willen ze niet nog eens een keer meemaken en daarom besloten ze vrijwillig te vertrekken. "Ze zoeken een nieuwe uitdaging of volgen een opleiding." Een tweede kwart kiest ervoor om te muteren. Ze willen in een andere hypermarkt of supermarkt van Carrefour werken. "Ze kiezen voor zekerheid", aldus vakbondssecretaris Meuwis





Belangrijke waarborgen

"Ze hebben hiervoor een aantal belangrijke waarborgen van de directie gekregen, die we met de vakbonden hebben afgedwongen", stelde Meuwis. "Als ze muteren zijn de Carrefour in Hasselt en Kuringen de eerste opties. Ze werken tegen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als vandaag. Meer nog, ze behouden hetzelfde loon mochten ze een andere job krijgen dan wat ze nu doen", klinkt het. "Bovendien kunnen ze na een mutatie terugkeren naar de supermarkt die vanaf november dit jaar op de plaats waar nu Carrefour Genk ligt (de helft kleiner en met 45 personeelsleden in plaats van 80, nvdr.) opent. Ook zij kunnen er tegen dezelfde voorwaarden terug komen werken."





Vervroegd pensioen

Twaalf personeelsleden komen in aanmerking om met vervroegd met pensioen (SWT) te gaan. Negen onder hen doen dat. Zo'n twintig personeelsleden blijven aan boord. "Ze kunnen naar een andere winkel van Carrefour, maar blijven omdat ze dichtbij hun huidige werkplek wonen." (LXB)