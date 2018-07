Kunstwerk op terras Bondewinning omarmt 'Kalveren' 20 juli 2018

02u37 0

Op het terras van de Bondeswinning, een oude vierkantshoeve die tot sociale woningen is omgevormd, is een kunstwerk van Caroline Coolen onthuld. Het werk heeft drie betekenissen. Enerzijds opent het een venster op het mooie en heuvelachtige landschap van Haspengouw. Anderzijds bevat het kunstwerk een sculptuur met kalveren die elkaar omarmen en lachen. Het is een knipoog naar de Kalveren, de bijnaam van de inwoners van Grote Spouwen die niet verstoken zijn van humor. Bovendien staat het kunstwerk symbool voor de vele verenigingen die elkaar omarmen. (LXB)