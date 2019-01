Kunstproject The Arch krijgt

tweede leven in Griekenland LXB

14 januari 2019

12u00 0 Genk Maanden lang was het houten kunstwerk The Arch of De Boog een blikvanger op het 100 hectare grote Thor Park waar de oude site van de André Duomontmijn in Waterschei ontwikkeld wordt als hotspot voor onderzoek naar hernieuwbare en alternatieve energie. Het duurzame hout van The Arch ligt momenteel gestapeld op een schip dat naar Griekenland vaart. Meer bepaald is de eindbestemming de Griekse stad Elesfena. De laatste wordt in 2021 de Europese culturele hoofdstad.

Ecologisch

De verhuis kadert in de herbestemming van een ecologisch verantwoord kunstproject. “Het was het kunstenaarscollectief Timecircus dat met het voorstel kwam”, reageerde schepen van cultuur Anniek Nagels. “Ze zijn door Elesfena geëngageerd voor het project Landship Eucalyptica Now. Daarvoor bouwen ze een ecologisch dorp in een eucalyptusbos in het centrum van de Griekse stad. The Arch zal een deel van het dorp worden”, aldus nog schepen Nagels.

Evolutie

De schepen vindt het super hoe verhalen soms organisch kruisen en elkaar versterken. “We zijn blij en enthousiast om te volgen hoe het verhaal evolueert”, reageren ook Alexander Römer en Bert De Backer van Construclab, de organisatie achter The Arch.