Kunstenaar bouwt mobiel kunstatlier op vroegere mijnsite van Winterslag 02u27 1 Karolien Coenen Kunstenaar Karl Philips komt 5 jaar wonen op C-mine.Emmy Vandersmissen (Directeur-cultuurbeleidscoördinator ) en schepen Anniek Nagels. Genk Studio Stockmans, een nationaal en internationaal bekend kunstenaar, en de brandweer van Genk krijgen vanaf begin volgend jaar een nieuwe buurman.

Op het braakliggend perceel dat eigendom is van de stad gaat Karl Philips, een jonge getalenteerde Limburgse kunstenaar, zich komen vestigen. Hij zal daar een lunapark plaatsen die hij heeft omgebouwd tot een mobiel kunstatelier. Vijf jaar lang mag hij daar staan. Om de kunstenaar niet extra te belasten, heeft de stad in overleg met Karl Philips de huur van 1500 euro in twee gedeeld. "Hij betaalt ons 750 euro, de andere helft breng hij in natura in", liet de schepen van cultuur Annieke Nagels na afloop van de gemeenteraad weten.





"In ruil door de helft van de huur levert hij voor de stad een artistieke tegenprestatie", bekende de schepen. "Hij zal of jaarlijks een kunstwerk maken. Of hij maakt in de vijf jaar dat hij hier komt werken en allicht ook wonen één grote installatie."





Karl Philips is een installatie-kunstenaar met een kritische blik op de samenleving om hem heen. Zo liet hij in het jaar dat de storm toesloeg op Pukkelpop, waarbij doden en gewonden vielen, een caravan helemaal ingraven.





Uitvalsbasis

Het lunapark of het semi- verplaatsbaar atelier van Karl Philips zal gebruikt worden als een uitvalsbasis voor de kunstenaar uit Hasselt. "Hij heeft zelf aangeboden om naar C Mine te komen", wierp Anniek Nagels op. "Hij ziet de site als een inspiratiebron voor zijn kunstcreaties. C Mine is niet enkel the place to be voor het opsnuiven van cultuur in de brede zin van het woord. Ook staat de site voor een kruisbestuiving tussen cultuur enerzijds en creatieve economie, onderwijs en toerisme anderzijds." Karl Philips is een jonge kunstenaar. "Hem en andere jonge kunstenaars geven we kansen", vulde Emy Vandersmissen, directeur sector van de stad. "Op C Mine willen we een kunstenaarskolonie uitbouwen. Kunstenaars kunnen hier niet alleen veel beleven, maar ze maken ook kennis met veel nieuwe dingen." (LXB