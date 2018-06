Kringwinkels stallen gadgets Rode Duivels uit 02 juni 2018

02u55 0

Hoewel het WK-voetbal pas binnen een kleine twee weken start in Rusland stijgt de koorts al bij de acht kringwinkels uit het midden en het westen van de provincie. Ze zijn gegroepeerd in de vzw Koop. Daar liggen honderden gadgets van de Rode Duivels te wachten op de fans van de nationale ploeg. De prullaria zijn al gebruikt maar ze zien er zo goed als nieuw uit en zijn zeker nog bruikbaar. Bierglazen met foto's van de Rode Duivels staan uitgestald naast poppetjes van de spelers. In bakken liggen ballonnen, ballen en andere opblaasbare attributen waarmee de supporters de duivels kunnen aanmoedigen. Grote keuze is er aan sjaals, vlaggen, petjes en complete outfits in de kleuren van het nationaal elftal. De collectie gadgets wordt tijdens het tornooi tegen sterk verminderde prijzen te koop aangeboden. "Wat aan gadgets over de Rode Duivels in de acht winkels ligt, is nog maar goed een zesde van de totale verzameling", stelde Nathalie Put, directeur van de kringwinkels. (LXB)