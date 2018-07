KRC Genk-fans in de watten gelegd GESLAAGDE FANDAG ÉN GLOEDNIEUWE PARKING XAVIER LENAERS MARCO MARIOTTI

23 juli 2018

02u35 0 Genk KRC Genk heeft de fans zaterdag verwend met een geslaagde fandag én 4-0 winst tegen het Griekse Olympiakos. "Daarbovenop werd de parking op vraag van de supporters vernieuwd", zegt algemeen directeur Erik Gerits.

Dit weekend stond KRC Genk volledig in het teken van de fans. De fandag lokte maar liefst 8.000 bezoekers, maar de club luistert naar eigen zeggen ook naar de verzuchtingen van de fans.





"We hielden een grote bevraging bij de supporters", legt directeur Erik Gerits uit. "Twee problemen kwamen het sterkst naar voor: de parking en de mobiliteit. Daarom doet de club nu extra inspanningen om het comfort van de fans, die naar de wedstrijden van hun favoriete club komen kijken, te vergroten. De meesten komen met de auto. Alleen de zogenaamde rode parking achter de Luminus Arena waar plaats is voor zo'n 2.000 wagens - de grootste supportersparking aan het stadion - lag er slecht bij. "In de zomer zit de parking onder het stof en in de winter zijn er plassen en gaten. De wegen op de parking en ook de toegangen van en naar de parking zijn nu verhard."





Mobiliteit

In totaal werd 20.000 vierkante meter asfalt gelegd. En in twee dagen tijd reden 100 vrachtwagens af en aan met asfalt.





"De stad deed het voorbereidend werk, de club financiert het. We doen met 150.000 euro een serieuze investering", aldus Gerits. Verder bestaat het plan ook de bezoekersparking aan te pakken. "We overwegen de hekken rond de parking voor de pers en de bezoekende supporters weg te halen. En we denken een loopbrug te bouwen van een kleine honderd meter om de fans van de bezoekende ploeg vlotter naar hun vak te brengen."





Nog een probleem is de mobiliteit en de files na de match. "Na een wedstrijd moeten een kleine 5.000 auto's langs dezelfde weg naar huis, meer bepaald voorbij het kerkhof van Waterschei op de Opglabbekerzavel. Voor de ontsluiting van de weg gaan we praten met de stad."





30-jarig bestaan

Voor én na de match krijgt de club trouwens een fanzone.





"We hebben ook een nieuwe stadionspeaker. We gaan het 30- jarig bestaan van de club op een leuke manier uitbeelden in grote delen van het stadion", aldus nog Erik Gerits.





Het zijn enkele vernieuwingen die Gerits met het bestuur van Racing doorvoert. Ook op de fandag werd het concept verbeterd.





"De animatie voor de kinderen zit goed en we hebben geluisterd naar wat de volwassenen onder de supporters wensen. Ze willen gezelligheid", zei Robin Godderie, adjunct organisatie wedstrijden. "We zorgen voor drie terrassen met tafels en bierbanken. Op een podium wordt live muziek gespeeld." Na afloop van de fandag volgde een signeersessie van de spelers en won de club de galamatch met 4-0.