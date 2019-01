Kopstukken met statements

op installatie gemeenteraad “Vanaf nu is het menens!” LXB

03 januari 2019

12u00 0 Genk Een paar honderd personen woonden de installatie van de nieuwe Genker gemeenteraad bij die voor de gelegenheid doorging in de foyer van het stadhuis. De vergadering nam mede door de stemrondes van veel raden van bestuur drie uur in beslag maar ze kende een sereen en rustig verloop. Ronkende verklaringen bleven uit. Tijdens de eedaflegging werden toch enkele statements, zij het subtiel, gemaakt. Zo legde Gaby Colebunders, de enige verkozene voor de Pvda, de eed niet zoals gebruikelijk af met een opgestoken platte hand. Hij deed dat met een opgeheven gebalde vuist. “Ik heb dat bewust gedaan, ik wilde een statement maken”, lichtte hij toe.

Met de vuist

“Met de vuist ga ik krachtig oppositie voeren”, vulde hij aan. “Meer nog, ik ga de stem van de mensen op de straat in de gemeenteraad vertolken.” Zuhal Demir, oud- staatssecretaris en boegbeeld van de N-VA in de raad, sprak “Ik zweer de verplichtingen van m’n mandaat trouw na te leven” uit met een stemverheffing op Trouw. “Er zijn een paar schepenen in opspraak gekomen”, liet ze horen. “Verkozenen moeten betrouwbaar zijn.”

Op inhoud

De nationale politica was trots om in haar geboortestad te mogen zetelen in de gemeenteraad. Of ze een luis in de pels zal zijn voor de meerderheid (CD&V en Pro Genk)? “We gaan het beleid met een vergrootglas bekijken maar ook eigen voorstellen doen. Het kan pittig worden in de gemeenteraad maar we spelen nooit op de man enkel op de inhoud.” Van de 39 ingezworen raadsleden zijn 18 nieuwkomers: 10 bij de N-VA, 2 bij Pro Genk onder wie parlementslid Meyrame Kitir, 1 bij de Pvda en 5 bij de CD&V.

Trots

Een van de nieuwbakken CD&V-verkozenen is Toon Vandeurzen die voor zes jaar schepen wordt. Z’n vader en Vlaams minister Jo was apetrots toen z’n zoon als youngster in de gemeenteraad de eed aflegde. “Voor ik naar de installatie kwam, heeft hij me thuis nog zitten plagen door te zwieren met de sjerp van schepen”, vertelde hij. “Ik ben blij dat ik kan beginnen te werken. Vanaf nu is het menens. Ik heb al heel wat dossiers doorgenomen en gesprekken gevoerd met de diensthoofden voor de domeinen waar ik bevoegd voor ben.”

Voorzitters

Oud- schepen Luc Dullers mocht voor de laatste keer voorzitter zijn van de gemeenteraad. Met 321 gemeenteraden op de teller neemt hij afscheid van de politiek. Hij werd voor het vervolg van de installatie vervangen door Toon Arts die de komende zes jaar de gemeenteraad gaat leiden. Het college telt zeven schepenen onder wie drie nieuwe gezichten: Toon Vandeuren, Yylmaz Kurtal en Yylmaz Erhan, allen CD&V. Geert Swartenbroeckx, die 18 jaar onafgebroken schepen is geweest en meer dan 30 jaar in de gemeenteraad zetelt, kreeg de titel van ere- schepen.