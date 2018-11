Kopman s.pa Genk geeft z’n gezondheid

voorrang en verlaat de actieve politiek “M’n lichaam is op, ik sta niet meer aan het roer van de boot” LXB

20 november 2018

12u00 0 Genk Zes jaar lang was Angelo Bruno (58), het boegbeeld van en de lijsttrekker bij de verkiezingen voor Pro Genk (s.pa, partij Groen stapte uit het kartel) gemeenteraadslid. Deze legislatuur vervult hij het ambt van schepen. Nu stapt hij uit de politiek. “Een complete verrassing voor mij en de partij”, liet Myerame Ketir, parlementslid en toekomstig schepen in de coalitie met CD&V, in een eerste reactie horen. Een aartsmoeilijke maar noodzakelijke keuze, reageerde Angelo Bruno.

Genk Het hart

Hij neemt geen politiek mandaat meer op vanwege z’n gezondheid. “Ik heb letterlijk en figuurlijk pijn aan m’n hart”, liet de man weten die wel nog zes maanden schepen zal zijn om z’n opvolger in te wijden in de job. “Ik heb hartstoornissen. Al twee keer kreeg ik elektroshocks toegediend. De dokter stelde me voor de keuze: het kalmer aandoen of op een of andere dag ergens neervallen.”

Een zware tol

Angelo Bruno combineert het schepenambt met z’n werk bij Bruno’s. Het is een grote familiezaak die hij met z’n broer Giuliano runt. Samen baten ze 22 benzinestations uit waar 450 mensen aan de slag zijn. “Beiden combineren is niet meer vol te houden. En de verkiezingen eisen een zwarte tol. Het vreet aan m’n lichaam. Ik klop weken van 80 uur en meer. ‘s Avonds om acht uur ben ik helemaal op. Ik heb al een waarschuwing gekregen, ik luister nu naar m’n lichaam.” Angelo Bruno hakte de knoop door tijdens een vakantie in Spanje. “M’n vrouw en kinderen waren bij me. Toen ik hen vertelde dat ik stop met politiek, begrepen ze het.”

Geen vlucht

“Ik moet de politie, m’n passie en levenswerk, vaarwel zeggen”, vervolgde hij. “Ik ga niet meer aan het stuur van de boot staan maar ik blijf wel nog op de boot. Achter de schermen zal ik de partij blijven ondersteunen.” De beslissing komt op een ongelegen moment. Pro Genk verloor twee zetels (van 7 naar 5) maar mag in het nieuwe bestuur twee schepenen leveren. “Welk moment is het juiste om uit de politiek te gaan?”, vraagt Angelo Bruno zich af. “M’n beslissing is geen vlucht, ik laat de partij niet in de steek. Ik weet dat met vijf verkozenen de spoeling dun is maar we kunnen terugvallen op genoeg talent in de partij. Nog deze week duiden we een opvolger aan.” Meyrame Ketir toont begrip en heeft respect voor het besluit van Angelo Bruno. “Hij kiest voor z’ n gezondheid”, zei de politica. “Angelo is de peter van de partij. Hij brengt een grote meerwaarde aan de partij. Of z’n vertrek geen aderlating is? Hij is niet helemaal weg. En daarbij, we hebben voldoende bekwame mensen die hun verantwoordelijkheid willen en kunnen opnemen.”

Ander tempo

Nu hij minder actief zal zijn in de lokale politiek, wenkt een ander leven voor Angelo Bruno. “Er valt een last van m’n schouders”, bekende hij. “Ik ga voortaan aan een ander tempo werken. Ik ga extra tijd en energie steken in m’n familie en vrienden. Ik blijf sociaal geëngageerd. Toen ik amper 17 was, ben in beginnen werken. Vandaag heb ik 40 jaar hard gewerkt. Het is genoeg geweest. Ik dank de kiezers en Genkenaren voor het vertrouwen dat ze me gegeven hebben. Ik ben trots op wat we de voorbije zes jaar gerealiseerd hebben, niet het minst op het vlak van jobcreatie en begeleiden van laaggeschoolde en langdurig werklozen naar werk.”