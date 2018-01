Koperdieven viseren regenpijpen aan kerken 02u30 0 Genk Tussen Kerstmis en Nieuwjaar hebben dieven de koperen regenpijpen aan zeker zes kerken gestolen. De kans bestaat dat het telkens om dezelfde bende gaat. De politie onderzoekt de diefstallen.

De eerste feiten werden met kerstdag opgemerkt, aan de kerk van Opglabbeek-centrum. Hetzelfde gebeurde in de Kerkstraat in Genk. Alleen in Opglabbeek al werden tientallen buizen van de gevel gehaald. Daar werd de volledige goot met ijzers van de muur gerukt. Afgelopen weekend gebeurde hetzelfde in Bocholt. Daar sloegen de dieven toe op maar liefst vier plaatsen. Telkens gingen ze op dezelfde wijze tewerk. Of de feiten in Bocholt gelinkt kunnen worden aan die van Genk en Opglabbeek is nog niet duidelijk. Ook in Overpelt-centrum sloegen dieven toe aan de Sint-Martinuskerk. Daar gingen ze met maar liefst acht afvoerpijpen aan de haal. De daders werden daar mogelijk gefilmd.





In de herfst sloegen daders ook toe in het Maasland bij enkele woningen in aanbouw. Daar werden de nieuwe goten gestolen. Een Nederlandse dader kon toen worden gevat. De prijs van koper varieert gemiddeld tussen de 4,5 en 7 euro. Per pijp kan de prijs dan al snel tot 50 euro oplopen. De burgemeester en de politie van alle gemeenten zijn op de hoogte. De herstellingen aan de gevels zullen gebeuren, zodat de gevels niet te veel water opzuigen met het regenweer. (MMM)