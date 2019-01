Koning Filip krijgt bij bezoek T2

Campus filmpje van aanval op paleis cadeau “Grote interesse voor beroepen en opleidingen van de toekomst” LXB

28 januari 2019

12u00 0 Genk Morgen wordt op de T2 Campus, een centrum op het Thor Park (de vroegere mijnsite van Waterschei) waar 300 opleidingen met de focus op technieken, technologieën en beroepen van de toekomst worden aangeboden - de rode loper uitgelegd voor koning Filip. De vorst pakt uit met een primeur. Hij liet met een drone beelden maken van het koninklijk paleis. “Hij vroeg of docenten en studenten van de opleiding Visual Effects het filmpje konden bewerken technieken die op de campus worden aangeleerd”, vertrouwde Dirk Vanstipelen, de algemeen-directeur van de T2 Campus, ons toe.

Aanval op paleis

Het resultaat is verwerkt in één shot van hooguit 30 seconden. “We simuleren een Alien Attack op het paleis”, verklapte hij. “Het is geen terreuraanslag op het verblijf van de koning. We tonen geen zware explosies. We houden het beschaafd. In het shot zie je hoe de koepel verbrokkelt en hoe het interieur als het ware in een ruimteschip wordt gezogen. Hierbij gebruiken we rook, vuur en andere visuele effecten.” Aan de spot wordt deze nacht de laatste hand gelegd. “In onze studie waar we sound producers opleiden, worden de beelden met geluidseffecten versterkt. En de koning krijgt de afgewerkte versie op een usb-stick mee naar het paleis”.

Duaal leren

Met het filmpje toont de koning z’n interesse voor opleidingen en beroepen van de toekomst. Ook wil hij tijdens z’n bezoek aan de T2 Campus - een glazen huis drie verdiepingen en 60 trappen - jongeren ontmoeten die deels nog naar school gaan en deel ervaring opdoen in bedrijven. Dat heet duaal leren! Over dit thema schreef Dirk Vanstipelen het boek Leren duaal leren! “De koning heeft m’n boek gelezen. Hij is gewonnen voor duaal leren waar we hier ook sterk op inzetten”, vertelde Dirk Vanstipelen. “Hij wil met jongeren praten, en dat op een ongedwongen manier.

Screening

Hoewel het gebouw van de T2 Campus er nog fonkelnieuw bijligt - het werd pas september vorig jaar geopend- krijgen de lokalen, gangen en trappen een extra beurt door een versterkte poetsploeg van 10 mensen. “Alle ingangen behalve de hoofdtoegang worden tijdens het bezoek afgesloten”, liet Dirk Vanstipelen horen. “Alle personen die dinsdag op de campus zijn (het zijn er naar schatting 700) werden al gescreend. We moesten hun naam en geboortedatum aan het hof doorspelen. Een 10- man sterke delegatie van het hof is hier komen kijken om het bezoek van de koning in goeie en veilige banen te leiden.