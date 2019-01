Koning bezoekt T2 Campus

op Thor Park in Waterschei LXB

22 januari 2019

12u00 0 Genk Volgende week dinsdag legt de T2 Campus, een centrum op het Thor Park in Waterschei waar 300 verschillende opleidingen in huidige en nieuwe technieken en technologieën worden gegeven, de rode loper uit voor koning Filip. De koning stond erop vooral te kunnen spreken met jongeren die duaal leren. Anders gezegd:jongeren die enkele dagen in de week op de schoolbanken zitten, de rest van de week brengen ze op de werkvloer van een bedrijf door waar ze toch heel wat werkervaring opdoen.

Genk Duaal leren

De vorst zal de duale opleidingen voor sanitair) en elektrotechnisch installateur bezoeken. Hij gaat met de trainees (lees, legevers) in dialoog. Ook opleidingen in beroepen van de toekomst komen aan bod. Zo gaat hij lans in de labo’s waar een opleiding in virtual reality animation producer, visual effects artist en soundproducer gevolgd kan worden. Hogeschool PXL verpalats zich naar de T2 Campus om aan de koning de opleidingen en haar studenten voor te stellen die pionier zijn in het duaal leren in het hoger onderwijs. Het koninklijk bezoek wordt afgerond met een rondleiding in het zogenaamde PlastiQ Training Lab. Het gaat om een bijzondere ruimte om nog meer talent op de leiden en te laten doorstromen naar de sector van de kunststoffen en nieuwe materialen.