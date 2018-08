Kompelrock brengt generaties en culturen samen op kerkplein 29 augustus 2018

Vier vrienden uit de eerste cité van Winterslag pakken komende zondag uit met het nieuwe Kompelrock. Een gratis muziekfestival is dat, op het plein voor de kerk.

De titel van het festival moet je dubbel interpreteren. 'Kompel' verwijst natuurlijk naar de mijnwerkers, maar ook 'rock' heeft een link met het verleden van de streek. Want het staat niet enkel voor de muziek die je mag verwachten, maar ook voor 'hard gesteente'. "We willen zoveel mogelijk mensen uit Genk en omstreken een dag vol muziek en gezellig samenzijn bezorgen", aldus Bart Houbregs, directeur van woonzorgcentrum De Vierde Wand. Hij organiseert het festival samen met Eddy Thijs, Koen Blokken en Peter Vangeldorp.





Samenhorigheid

"We streven ernaar om het gevoel van samenhorigheid, dat zo typerend was voor de kompels in de donkere mijnen, bovengronds te brengen. Ook brengen we mensen met uiteenlopende culturele achtergronden en verschillende generaties samen op Kompelrock." Zo zullen ook de bewoners van woonzorgcentra uit Genk afzakken.





Het multiculturele DNA van Genk zal niet alleen in het publiek te zien zijn. Ook de muziek belooft héél divers te worden. En dat het festival nu al succes kent, mag blijken uit het aantal vrijwilligers dat zich aanbood. "In geen tijd hadden we er al 140 die voor en achter de schermen een handje komen toesteken."





Kompelrock wordt zondag live uitgezonden op stadsradio GRK, met interviews van de artiesten die optreden. (LXB)