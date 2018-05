Koffer ondersteunt lessen over holebi's en transgenders 19 mei 2018

02u37 2

'Ook Genk, Wel Anders' (een vereniging van holebi's en transgenders red.) en de stad hebben naar aanleiding van de internationale dag tegen holebi- en transfobie een week vol activiteiten gehouden. Gisteren werd de week afgesloten bij het Sint- Jozefinstiuut, een middelbare school in Bokrijk.





Een belangrijke tool om rond holebi's en transgenders op school te werken is een koffer die speciaal hiervoor werd ontwikkeld. De houten koffer werd door de technische school Sint-Lodewijk uit Genk gemaakt. "Er zit heel wat materiaal in dat leraren ondersteunt om les te geven of een gesprek in gang te krijgen over holebi's en transgenders", legde Bart Cochet van de Genker vereniging van holebi's en transgenders uit. "Je vindt er uitgewerkte lesmappen, spellen, dvd's, boeken en zelfs muzieklijsten.We gebruiklen de koffer enkel in middelbare scholen."





Ook bij Sint-Jozef werd met de koffer gewerkt. Bovendien konden de leerlingen op de speelplaats een foto laten nemen bij een bord met de boodschap: 'Jezelf kunnen zijn, dat wil jij toch ook'.





De actie van 'Ook Genk, Wel Anders' werd enthousiast onthaald. "Zo komen we meer te weten over het thema en kunnen we erover mee spreken", lieten laatstejaars Kato, Erin, Kayla en Tobias weten. "Het is fijn dat je kan zijn wie je bent, daar hebben we respect voor."





(LXB)