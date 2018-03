Klooster maakt plaats voor sociale woningen GEBOUW WORDT GESLOOPT, MAAR HERRIJST GEDEELTELIJK IN NIEUWBOUW XAVIER LENAERS

08 maart 2018

02u39 0 Genk Vier jaar nadat de laatste paters dominicanen hun klooster aan de kerk van de wijk Termien verlieten, werd gisteren aangekondigd dat het gebouw tegen de vlakte gaat. In de plaats bouwt Nieuw Dak 36 sociale woningen op de site. "We hebben er alles aan gedaan om het te bewaren, maar het gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse normen", aldus directeur Myriam Indenkleef.

Uit een studie die de sociale woonmaatschappij liet maken, blijkt dat een nieuwbouw goedkoper uitvalt dan het oud-klooster te renoveren. "De prijs voor renovatie ligt zo'n 20 procent hoger dan voor een nieuwbouw", zegt Indenkleef. Gevolg: in de lente van volgend jaar gaat het oude klooster tegen de vlakte. Nieuw Dak investeert in totaal 7,5 miljoen euro. Daarin zit de sloopkosten, de aankoop van het klooster en de werken voor de nieuwbouw. Hoewel het klooster wordt afgebroken, herrijst het gedeeltelijk in het nieuwe concept.





Contouren herkenbaar

"De contouren van het klooster zijn duidelijk zicht- en herkenbaar", zegt Indenkleef. "Dat doen we uit respect voor het klooster en de directe omgeving. Verder behouden we het binnenplein, omdat het een groene adempauze geeft voor de toekomstige bewoners. Het achterliggende gebied blijft als vanouds toegankelijk voor bezoekers." Nieuw Dak zal drie woonblokken neerpoten en voorziet een ondergrondse parking.





Toen de sociale huisvestingsmaatschappij het klooster kocht, maakten ze afspraken met de paters en de stad. "Ze vroegen of we een aantal sociale woningen voor senioren wilden voorbehouden. Welgeteld 18 woningen, die volledig toegankelijk zullen zijn voor rolstoelgebruikers, zijn exclusief voorbestemd voor 65-plussers."





En de andere 18? "Het gaat om 14 huizen en vier duplexwoningen", aldus de directeur van Nieuw Dak. "Bij elk van de huizen is een private tuin voorzien die via een pad bereikt kan worden. De voordeur van de woningen komt uit op het binnenplein. Ze tellen elk drie slaapkamers en de vier duplexen hebben een tot twee slaapkamers."





Nieuwe ontmoetingsruimte

De paters spraken ook de wens uit om zaal Horizon die in het kloostergebouw ligt, te behouden. "In het complex bouwen we een nieuwe ontmoetingsruimte, waardoor de verenigingen die sinds jaar en dag in de Horizon terechtkunnen dat kunnen blijven doen", besluit Indenkleef.





Midden volgend jaar zouden de werken starten.