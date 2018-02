Kleuters verkennen heelal met Seppe Supernova 16 februari 2018

Genk Gezinnen met kleuters en kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen sinds gisteren het heelal op maat ontdekken in de Cosmodrome.

Het vroegere Europlanetarium biedt een interactieve 360 graden show in kindertaal aan. De voortstelling 'Op reis met Seppe Supernova' werd speciaal voor jonge kinderen ontwikkeld. Seppe Supernova gaat op ontdekking doorheen het zonnestelsel. Via een spelletje Memory op de koepel van de dome (de grote zaal waar het heelal tegen het plafond en de wanden tot leven komt) bepalen de kinderen zelf de volgende halte van hun reis in een raket. "Kleuters maken eerst de koffer van Seppe Supernova", aldus schepen van toerisme Lotte Trippaers. "Vervolgens gaan ze naar de grote koepel van de Cosmodrome. Daar trekken ze hun denkbeeldig ruimtepak aan, zetten zich in de stoel en beginnen aan een avontuurlijke reis. Zo triggeren we kinderen voor wetenschap."





De kleuters sluiten hun bezoek aan de Cosmodrome af met de zogenaamde planetendans.





Verdere informatie vind je terug op de website van de stad: www.genk.be.





