Kledij van 'Genkse Shtijl' echte hype STUDENT RICO LANCEERT MET SUCCES TRUIEN MET 'CITÉTAAL' XAVIER LENAERS

12 maart 2018

02u26 0 Genk Mensen uit de vroegere mijncités spreken een eigen, sappig en bizar taaltje: citétaal. Op straat kom je momenteel Genkenaren tegen die truien dragen met daarop woordjes en korte zinnen in dat dialect: 'Wa make!', 'Vies lekker' of 'Pallettekop'. Rico Panvini (22), student fotografie, heeft immers een stadsfabriekje geopend waar hij exclusief kleren met citétaal maakt en verkoopt. "M'n zaak is nog maar twee dagen open en de kleren gaan al héél vlot over de toog", vertelt Rico, de man achter de Genkse Shtijl, zoals het fabriekje toepasselijk heet.

De truien, die Rico Panvini voorlopig als enig artikel aanbiedt, gaan als zoete broodjes over de toonbank en dus wil hij later ook T-shirts, sokken en andere kledingstukken met citétaal verkopen.





"Het is een hype geworden, en dat na nauwelijks enkele dagen. Dat had ik helemaal niet verwacht maar het toont toch aan dat citétaal leeft en steeds meer gesproken wordt onder de Genkenaren, ook op de scholen", vervolgt Rico.





De Limburgse acteur Matteo Simoni was in "Safety First" de eerste ambassadeur van het nieuw Genker dialect. "Hij gebruikte grappige zinnetjes en oneliners uit de woordenschat van de Genker citétaal", aldus Rico.





Sappig

Panvini is niet enkel de bedenker van de shop en stadsfabriekje, dat de stad financieel en logistiek ondersteunt en waardoor jongeren met goesting voor ondernemen aan de slag kunnen. Hij ontwerpt ook zelf kleren en maakt ze. "Ik krijg wel hulp van m'n vriendin", bekent hij. "Vier dagen in de week ben ik ermee bezig, de overige tijd steek ik in m'n studies. Ik maak lange dagen maar dat heb ik ervoor over. Ik spreek ook citétaal. Meer nog, ik ga proberen een 'dictionaire' met woordjes uit het nieuw Genker dialect samen te stellen. Er zijn woorden die bij veel mensen de wenkbrauwen doen fronsen maar ze zijn niet beledigend of kwetsend, wel grappig en origineel. Zoals? 'Buh' betekent ik weet het niet. 'Bealo' staat voor bijzonder lager onderwijs. 'Kifesh' betekent wat bedoel je".





Nostalgie

Rico Panvini haalde de mosterd voor de nieuwe kledingstijl bij Fonzie Fons. "Hij is een bekende Genkenaar en rapper die als een van de eerste artiesten citétaal in z'n teksten verwerkt", liet hij weten. "Hij vroeg me na een optreden of ik voor hem geen T-shirt met Vol Shtijl erop kon maken. Dat heb ik met plezier gedaan. Anderen hoorden dat, en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik ben kleren gaan maken. En nu verkoop ik ze." Tijdens het openingsweekend kwam heel wat volk over de vloer van de Genkse Shtijl.





David Deruyter nam een trui met 'palettekop' mee naar huis. "Het is iets typisch Genks. In zo'n trui rondlopen geeft het Genker gevoel weer", zegt hij.





Wendy Semink kocht voor haar dochter Dylicia (8) een sweater waar 'Wa make' op stond. "Het staat chique en het is één brok nostalgie. Ik ben opgegroeid in de cité en hoor geregeld woorden zoals Vies Shtijl (veel stijl) of Bisteca (lekker stuk)."