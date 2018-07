Kinderen triggeren voor kunst met de Plutomobiel 12 juli 2018

Héél de zomer doet de Plutomobiel de ronde langs pleintjes in de Genkse wijken. De naam van de bakfiets verwijst naar de vzw Pluto die een antenne opzet in Genk en kinderen op een speelse manier triggert voor kunstzinnige en creatieve activiteiten. Gisteren stopte de mobiel op een pleintje in Waterschei. "Twee kunstdocenten vouwen de fiets op en toveren kunstzinnige activiteiten uit de mobiel", vertelt schepen van Cultuur Anniek Nagels. "We verplichten de kinderen niet om mee te doen", lieten An leemans en haar collega Eleni Giannaroudis, de twee begeleiders van de Plutomobiel, weten. "Ze moeten zich ook niet op voorhand inschrijven. We fietsen naar plekken waar kinderen buiten spelen en rollen dan de bakfiets uit." Achteraan de bakfiets zitten twee schuifbare deurtjes waar kinderen aan de hand van prenten verhalen vertellen. Of uit de fiets kan een opvouwbare tafel gehaald worden waarop de kinderen kunnen knutselen, tekenen en schilderen. "De mobiel zit vol stiften, potloden, rietjes, knikkers en ander materiaal waarmee ze aan de slag kunnen gaan", verduidelijken An en Eleni. "We hebben ook muziekinstrumenten mee. Kinderen maken en spelen een eigen muziekstukje. Of ze spelen toneel en dansen." De formule om bij kinderen de kloof met kunst te dichten, slaat aan. "Per halte tellen we 25 à 30 kinderen die spontaan meedoen", aldus de twee begeleiders van de Plutomobiel. (LXB)