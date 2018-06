Kinderen onthullen zotte zebrapaden 14 juni 2018

02u39 2

Rana Octu (12) heeft gisteren samen met schepen van Jeugd Anniek Nagels het eerste 'zotte' zebrapad onthuld. Rana zit in het Junior Team dat elk jaar een voorziening in Genk onder de loep neemt en voorstellen tot verbetering doet. Zij kwam met het idee om van klassieke oversteekplaatsten voor voetgangers en fietsers zogenaamde 'zotte' zebrapaden te maken, dat zijn kleurrijk aangeklede zebrapaden. Het schepencollege neemt wat het kinderteam doet au sérieux. De onthulling gisteren gebeurde met belgerinkel van Jempi Trippaers, de belleman van de stad. "Met zotte zebrapaden wil ik kleine en grote kinderen er attent op maken dat ze de zebrapaden zien en veilig de straat kunnen oversteken", zegt de bedenker van de paden. In opdracht van de stad maakte Genkenaar Philip Vermeesen tekeningen die tussen de witte lijnen van de zebrapaden worden aangebracht. "Ook voor de ouders zijn de zotte oversteekplaatsen nuttig. Ze moeten ook gestimuleerd worden om de straat veilig over te steken", zegt de schepen. De 'zotte' zebrapaden komen niet enkel in de buurt van scholen, maar ook in de buurt van speelpleintjes en jeugdbewegingen. "We zijn opgetogen dat we weer een idee van het Junior Team in realiteit kunnen omzetten", besluit Nagels. (LXB)