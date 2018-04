Kinderen experimenteren met kunst en wetenschap 07 april 2018

02u45 1

Zo'n 90 kinderen gaven een week lang vorm en inhoud aan de kinderkunstenfabriek, een initiatief van de stad. Onder begeleiding van professionele kunstenaars mochten ze creatief aan de slag rond kunst en wetenschap. "We willen dat kinderen via een andere weg in contact komen met kunst in plaats van de schoolse manier", legt schepen van Jeugd en Cultuur Anniek Nagels (CD&V) uit. De basisschool Mater Dei, die in het centrum van de stad ligt, was het decor voor verschillende ateliers. Zo maakten de kinderen foto's op een manier die teruggaat naar het onstaan van de fotografie. "In een donkere kamer hebben ze op lichtgevoelig papier tekeningen gemaakt die ze inkleurden met sappen van spinazie, bieten en rode kool", vertelt Evza Steel, coördinator van de Kinderkunstenfabriek. Andere kinderen maakten een animatiefilmpje of experimenteerden met geluiden. "Het is een groot labo waar kinderen mogen experimenteren en proefjes doen", vervolgt ze. In een kamer hadden de kinderen een hangende tuin gebouwd en wat verderop een voelmuur gemaakt waaruit muziek komt. (LXB/Coenen)