Kinderen beleven kosmische avonturen in speeltuin 31 maart 2018

03u25 0

De regen heeft de kinderen niet tegengehouden om de nieuwe speeltuin op Kattevennen uit te proberen. De stad heeft de site uitgebouwd tot een plek voor 'cosmic adventure'. Zo heeft de speeltuin de vorm van een ellips, de astronomische oervorm. Binnen een doorsnede van 25 meter kunnen kinderen van 3 tot en met 12 jaar hun zin voor spel, avontuur en durf uitgebreid op de proef stellen. De allerkleinsten leven zich uit op een glijbaan of spelen in een huisje. De grotere kinderen komen aan hun trekken op een web van klim- en klautertoestellen. "Kinderen moeten vrij kunnen spelen in een omgeving die hen prikkelt", aldus schepen van Jeugd Anniek Nagels. De speeltuin kostte de stad 278.000 euro. (LXB)