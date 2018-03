Kinderboeken komen tot leven in bib 03 maart 2018

02u40 0 Genk Tot eind augustus 2018 zit de bilbiotheek van Genk in een feeskleedje. Ze is namelijk 10 jaar jong. Leo Timmers, Genkenaar en al een karteeuw schrijver van kinderboeken, neemt de kleintjes in het openingsweekend mee in zijn fantasiewereld. "Het is het eerste hoogtepunt van het jubileum", vertelt de schepen van Cultuur Anniek Nagels.

"Ik trekt de kinderen mee in de wereld die ik in m'n boeken oproep", vertelt de schrijver en tekenaar.





In de bibliotheek komen boeken van Timmers, die over techniek gaan, bijna letterlijk tot leven. Arbeiders van de technische dienst van de stad en personeel van de bieb hebben een levensgrote garage uit het boek Garage Gust nagebouwd, compleet met brommer, olievaten, het boekenbad, de koelkast en een zetel. "Wie daar z'n hoofd in de haardroger steekt, hoort verhalen", aldusTimmers. "Ook is hier een tramstel uit het boek Ziggy en de Zotram gebouwd. Ik hoop zo de verbeelding van de kinderen te stimuleren."





Prentenboek

Niet enkel in de bieb is het feest, ook de ramen zijn feestelijk aangekleed met wonderlijke personages en dieren uit de boeken van Timmers. "Zo toveren we het gebouw om tot een reusachtig prentenboek", zegt Jan Colla, woordvoerder van de bib, weten.





Zondag 4 maart is het familiedag.





Kinderen kunnen die dag onder meer luisteren naar verhalen van Timmers. (LXB)