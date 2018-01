Kerstcircus met oudste circus van het land 02u26 0

Het Wiener Circus, één van de laatste kwaliteitscircussen in Vlaanderen en tevens het oudste circus van het land, staat in Genk. Nog tot en met zondag 7 januari staan er voorstellingen op het programma. De artiesten zorgen voor een heel nieuwe show. Hierin zitten topacts uit héél Europa. Zo werden artiesten geëngageerd en vastgelegd die al furore hebben gemaakt op het internationale circusfestival van Monte Carlo in Monaco. Op dit festival worden de Oscars van de circuswereld toegekend. Naast de dagelijkse voorstellingen heeft de directie van het Wiener Circus speciaal voor het Genker publiek beslist om drie keer in de week nog een tweede voorstelling om 19 uur te geven. Meer info www.kerstcircus.eu. (LXB)