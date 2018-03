Kasteel wordt lab voor vaklui PROVINCIE WIL BROEDPLAATS CREËREN VOOR 'ONDERNEMERS VAN MORGEN' XAVIER LENAERS

02u59 0 Genk Het kasteel van Bokrijk krijgt een nieuwe bestemming. Het zal voortaan uitgebouwd worden als een VAKlab, een centrum waar kennis rond vakmanschap en ondernemen samenkomt.

"We willen meer zijn dan een blik op het verleden", zegt gedeputeerde voor Toerisme en Cultuur Igor Philtjens (Open Vld). "We verleggen grenzen door aan oude technieken en vakmanschap een hedendaagse invulling te geven. Hoe? Door producten te maken in hout, leer, keramiek, brood en andere materialen die niet enkel mooi maar ook bruikbaar zijn in het dagelijks leven. We bouwen bruggen tussen verleden, heden en toekomst."





Het lab brengt vakmensen uit verschillende sectoren met elkaar in contact. "Dat doen we door activiteiten te organiseren die inspelen op de noden en vragen waarmee een vakman vandaag zit", zegt Philtjens. "Zo houden we netwerk-events, richten masterclasses in en zorgen voor groepstrainingen waarbij vakmensen hun zin bij en vaardigheden voor het ondernemen kunnen aanscherpen. In drie historische huizen realiseren we drie open ateliers. Daar kunnen vakmensen in contact komen met andere makers en domeinen om nieuwe ideeën en protypes te ontwikkelen." Het VAKlab wil een draaischijf worden van mensen die als vakman een eigen zaak wensen op te opstarten of die zich hiervoor als ondernemer verder willen bekwamen. "We willen een broedplaats zijn van vakmensen. Ze zijn de ondernemers van morgen."





Het VAKlab richt zich tot een brede doelgroep. "Denk daarbij aan prestarters zoals studenten en mensen die meer heil zien in het uitoefenen van een ambacht", aldus Philtjens. "Verder richten we ons op starters en doorwinterde ondernemers die actief zijn in een vakmanschap. Belangrijk is dat ze de drive hebben en de goesting verder te groeien als vakman of ondernemer." Zo'n VAKlab komt niet zomaar uit de lucht gevallen. "De consument vandaag stelt steeds hogere eisen. Hij is meer en meer op zoek naar authentieke, unieke en lokale maar handgemaakte producten", zegt Philtjens. "Hij is geboeid door en heeft oog voor ambachtelijke technieken. In tijden van digitalisering onstaat een economie die steeds meer kwaliteit, service en flexibiliteit vraagt. Vakmanschap kan hier een antwoord bieden."