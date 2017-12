Juwelen gestolen op kerstavond 02u45 0

Op kerstavond is er ingebroken in drie woningen. Een bewoner van de Klotbroek stelde rond middernacht een inbraak vast. Dieven gingen er aan de haal met geld, een sporttas en voetbalschoenen. In een woning in de Nieuwstraat verdwenen juwelen en horloges. In een woning op het Vlakveldplein gingen dieven op kerstavond aan de haal met juwelen en geld. (MMM)