Junkie kan het stelen niet laten 08 februari 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde de 41-jarige Samira R. uit Genk tot 10 maanden cel en een boete van 240 euro wegens diefstallen in Hasselt, Genk en Kortessem.





De drugsverslaafde vrouw, die momenteel in de cel zit voor nieuwe feiten, stal vorig jaar in diverse warenhuizen drank, sigaretten, een zonnebril, een epileertoestel enzovoort. Dit gebeurde luttele maanden nadat ze veroordeeld werd met een voorwaardelijk uitstel, waardoor alles nu effectief wordt. (JEK)