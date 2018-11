Jongeren maken inleefreis

van twaalf dagen in Zagora LXB

15 november 2018

12u00 0 Genk Twaalf jongeren en vier begeleiders zijn terug thuis van een beklijvende, maar zinvolle reis in en door de Sahara. Twaalf dagen lang verbleven in Zagora, een stuk woestijn in het zuidoosten van Marokko.

De inleefreis werd mogelijk gemaakt door vzw Genesis, vzw Intro, jeugdwelzijnswerk Gigos en de stad Genk. Twaalf jongeren gingen twaalf dagen lang op belevingstocht in en door de Sahara. “Het was een intense, maar mooie inleefreis waarbij de jongeren niet enkel de handen uit de mouwen staken. Ze leerden zichzelf ontdekken en aan zichzelf werken. Ze hebben kunnen nadenken over wie ze zijn en waar ze staan in het leven”, aldus Mustafa Harraq van de vzw Genesis.

“We hebben in de woestijn zo’n 2.500 dadel- en olijfbomen alsook moringa (levens) bomen en bomen die granaatappels voortbrengen aangeplant”, vertelt Alessio (16), één van de jongeren. “Verder werden waterputten gegraven zodat de plaatselijke bevolking water heeft.” De groep maakte gespreid over zes dagen een wandeling van 120 kilometer door de woestijn. “Het was heftig, maar tijdens de tocht groeide de groep naar elkaar toe”, gaat Kim (22) verder, die als studente verpleegkunde onderweg de blaren onder de voeten van heel wat jongeren moest verzorgen. “We zijn ook in een weeshuis met 163 kinderen geweest. Daar zagen we kinderen met problemen aan de ogen en de tanden.”

Armoede

Furkan (16) raakt nog altijd niet uitgesproken over de armoede bij de gezinnen die in de woestijn verblijven. “Thuis hebben we veel luxe, maar daar hebben de mensen geen water en weinig te eten. Ik voelde me gegeneerd. En toch zijn ze gelukkiger dan veel mensen hier”, laat hij zich ontvallen. Annelies (20) is sterker uit de reis gekomen. “Voor we afreisden, was ik iemand met twijfels en veel stress”, vertelt ze. “Nu ben ik meer relaxed en heb ik minder stress. Ik reageer ook minder snel, ik ben een stuk rustiger geworden.”

Samen leven

Rachid (25) kijkt als gevolg van de woestijnreis anders aan tegen het leven. “Ik sta positiever in het leven en ik ben me er nu veel meer bewust van dat we actie moeten ondernemen tegen de klimaatverandering.” Wat hem verder zal bijblijven, is dat de reis op hem en andere jongeren invloed heeft. “Onze groep was héél divers, mensen met een andere achtergrond en leeftijd. Juist dat gegeven is een pluspunt gezien we getoond hebben dat we kunnen samenleven en samen dingen doen.” De jongeren zijn niet zomaar naar ginder gegaan. “Ze hebben op het thuisfront een traject van wel een half jaar gevolgd”, let Mustafa Harraq uit. “Ze zijn niet onvoorbereid vertrokken. En het engagement van de jongeren zal na de reis ook niet stoppen. De jongeren gaan in scholen vertellen wat ze beleefd hebben. Er is ook een film gemaakt van de inleefreis. En er komt een expo over de avontuurlijke, maar leerrijke tocht.”