Jonge starters grijpen kans in 'stadsfabriekje' 04 april 2018

Schepen van werk Angelo Bruno (Pro Genk, sp.a) mocht gisteren een stadsfabriekje en twee proefateliers openen in het centrum van de stad. Startende ondernemers kunnen er hun eerste stappen zetten. Met de stadsfabriekjes wil de stad jongeren een eind op weg helpen bij het opstarten van een eigen zaak door twee jaar lang de huur van 900 euro per maand voor haar rekening te nemen. Zoë Beckers (24) baat er Us uit. Het is een bijzondere damesboetiek die aan het Stadsplein tussen de ketenwinkels ligt. "Deze kans grijp ik met beide handen, ik wil hier blijven", aldus Zoë. (LXB)