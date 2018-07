Jonge papa verongelukt na klap tegen paal 28 juli 2018

02u34 0 Genk Ronnie Reekmans (34) is donderdagavond verongelukt met zijn motor toen hij na een mislukt inhaalmanoeuvre op een andere motard inreed.

De 34-jarige Ronnie Reekmans uit Genk is donderdagavond rond 22.20 uur verongelukt met zijn motor. Dat gebeurde op de Bessemerstraat in Lanaken vlak richting Lanaken-centrum. De man was op weg naar zijn werk toen hij bij een inhaalmanoeuvre op een voorligger inreed. Dat was zelf ook een motard. Beide bestuurders gingen tegen de vlakte. Reekmans werd weggekatapulteerd en tegen een paal geslingerd. Zijn motor kwam maar liefst 100 meter verder tot stilstand. De andere 39-jarige motorrijder uit Lanaken raakte zwaargewond en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar.





Dochtertje





Een politiepatrouille bleek toevallig in de buurt, en was vlak na de feiten ter plaatse. Voor Reekmans kwam alle hulp te laat, hij stierf ter plaatse. Reekmans laat naast zijn familie ook een dochtertje van vier jaar na. Het verkeer werd gisterenavond omgeleid langs de Daalbroekstraat en de Maastrichterweg tot ongeveer 2 uur.





In die tijd was de verkeersdeskundige van het parket Limburg aan het werk om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.





(MMM)