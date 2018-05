Jonge kenners krijgen mijndiploma 18 mei 2018

Het Mijndepot in Thor Central in Waterschei wil meer scholen enthousiast maken voor een rondleiding in het museum. "Nu ontvangen we jaarlijks 350 kinderen, we mikken op 1.500", zegt Jean Ooms, ex-mijnwerker en voorzitter van vzw Mijnverleden.





Om dat doel te bereiken krijgen de kinderen na de rondleiding met een deskundige gids een diploma. Scholieren uit eerste leerjaar krijgen het getuigschrift van mijnkenner en leerlingen van het middelbaar onderwijs een van mijnwerker.





Het diploma krijgen ze wel niet zomaar cadeau: "De lagere schoolkinderen krijgen na de rondleiding 10 vragen", zegt ex-leraar geschiedenis Marc Bertrands. "Voor de jongeren uit het middelbaar zijn dat 15 vragen."





Celine Spoiola (11) uit het zesde leerjaar van De Leerheide in Asse is fier op haar diploma. "Ik ga het inkaderen en boven mijn bed hangen", zegt ze. "De mijnwerkers moesten hard werken om de kolen naar boven te halen. Dat weet ik nu dankzij deze rondleiding."





Info op mijnverleden@telenet.be. (LXB)