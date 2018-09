Jonge Genkse vrouw getuigt over verkrachting door haar vader 06 september 2018

02u39 0 Genk Een Genkenaar (55) moet voor veertig maanden naar de cel nadat hij zijn dochter bedreigde, aanrandde en verkrachtte. Eerst ontkende hij de feiten, maar verklaarde nadien dat hij haar wilde straffen "omdat ze te uitdagend is gekleed en te vaak op stap gaat".

Hij gaf ook toe dat hij twee dagen voor de feiten zijn dochter had gefilmd terwijl ze stond te douchen. Het meisje reageert teleurgesteld op de straf. "Drie jaar cel is nog veel te weinig. Eigenlijk moet hij geïnterneerd worden. Ik vraag me af hoe hij zo'n monster is kunnen worden, want ooit was hij zo niet." De Genkse verloor haar mama al op jonge leeftijd aan een ziekte waarna ze opgroeide bij haar vader en twee zussen. Zij verlieten al eerder het ouderlijk huis en hadden een moeilijke verstandhouding met hun vader. Op 28 mei zou hij zich aan haar vergrijpen. "Ik had mijn nachtkleedje aangetrokken en wilde gaan slapen. Plots kwam hij de kamer binnen, betastte me en trok mijn kleedje uit." Met amper kleren aan vluchtte ze de straat op, maar de man kon haar toch vatten. Hij sleurde haar naar binnen en verkrachtte haar. "Hij riep dat ik bepaalde dingen bij hem moest doen 'of hij zou me kapot maken'."





De overburen hadden in de gaten dat er iets gaande was en verwittigden haar zussen, waarna de politie ter plaatse kwam en de man in de boeien sloeg. "Voor mij bestaat hij niet meer. Hij zal nooit de grootvader worden van mijn kinderen. Toch wil ik hem ooit confronteren met de dingen die hij me aandeed." (MMM)