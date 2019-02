Jonge Genkenaar riskeert twee jaar cel voor zware vuistslag bij ruzie aan kebabzaak VCT

26 februari 2019

13u51 0 Genk B. uit Genk riskeert een celstraf van twee jaar omdat hij als 18-jarige op 26 oktober 2017 een vuistslag uitdeelde aan een 24-jarige man. Dat gebeurde voor een kebabzaak in Genk.

Na de voetbaltraining trok het slachtoffer samen met een vriend naar een kebab zaak in Genk. “Hij stak de straat over en hoorde beklaagde roepen ‘ik ga u kapot maken’. Hij had twee maanden voordien al een aanvaring gehad met de beklaagde in Maastricht en wilde de situatie niet laten escaleren”, beschreef de advocaat van het slachtoffer. “Maar toen hij zich omdraaide kreeg hij onmiddellijk een slag in zijn aangezicht, waardoor hij op de grond viel. Hij had onder meer een gebroken neus, een gebroken kaak en een beschadigde oogkas. Hij werd driemaal geopereerd en kon een maand lang enkel aan een rietje drinken.” De twintiger, die in de bouw werkt, is ook nu nog gedeeltelijk werkonbekwaam. Ze vorderde een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro en de aanstelling van een deskundige.

De aanklager vorderde naast de celstraf van 2 jaar ook een boete van 100 euro. Ze benadrukte dat een getuige alles zag gebeuren. De advocaat van B. ontkende het hele verhaal. “Die getuige is niet objectief. Die voetbalmakker was er twee maanden voor de feiten ook al bij tijdens de schermutseling in Maastricht. Mijn cliënt heeft altijd ontkend dat hij hier iets mee te maken heeft. Er zijn ook geen objectieve bewijzen van zijn schuld in het dossier.” De raadsman vroeg de vrijspraak. Vonnis op 26 maart.