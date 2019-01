Jonge fans Racing Genk

op foto met hun idolen LXB

31 januari 2019

12u00 0

Racing Genk trekt twee dagen uit waarop jeugdige fans in het stadion op de foto kunnen gaan met hun favoriete speler (s). Of het nu voor hun eerste communie of voor hun lentefeest is, maakt niet uit. Ook kunnen de jongens en meisjes voor de fun zich laten kieken met hun voetbalidool. De fotoshots vinden plaats op zaterdag 23 maart en woensdag 3 april. Deelnemen is gratis voor alle Genkies. Op maandag 8 april bouwt Racing Genk een nog groter feest voor de jonge Racinggetrouwen. Die dag vindt de grote Genkiedag plaats in Plopsa Indoor te Hasselt. Vanaf 18 uur wordt het park speciaal voor de youngsters van KRC Genk geopend. Bumba en Maya zijn van de partij. Alle attracties zijn open voor de Genkies. En natuurlijk, de hele ploeg compleet met trainers en de technische staf van de club zorgen voor een signeersessie, hét hoogtepunt voor veel kinderen die Racing Genk in hun hart sluiten. Meer info over de events vind je op genkies.be.