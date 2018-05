Jempi Trippaers 20 jaar belleman 25 mei 2018

Jempi Trippaers is 20 jaar belleman van Genk. Twee decennia geleden werd hij aangezocht om stadsomroeper te worden. Hij zou zijn voorganger Guido Ritzen één keer vervangen, omdat die ziek was. Guido overleed na een slepende ziekte en Jempi trad uiteindelijk in zijn voetsporen. Het hele jaar lang staat hij paraat om in zijn gekende stijl en met ver dragende stem de O Pardae (1 meistoet), carnaval en tal van andere festiviteiten in de stad met een grote bel aan te kondigen.





