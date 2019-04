Jempi (70) zwaait al 20 jaar met de bel in Genk: “Deelnames aan EK voor stadsomroepers zijn absolute hoogtepunten” LXB

05 april 2019

12u00 0 Genk In Genk wordt met een kwinkslag verteld dat na de burgemeester de belleman de machtigste figuur is van de stad. Jempi Trippaers (70) voelt zich gevleid. Hij kan er eens hartelijk om lachen. Al 20 jaar is hij belleman in Genk. Met bijzonder luide stem - hij is naar eigen zeggen met een harde stem geboren - doet hij z’n zeven kilo wegende bel klingelen. Zowat om de drie dagen trekt hij er op uit om een stoet, een jubileum of een plechtigheid aan te kondigen.

“Vijftien jaar terug moest ik maar drie tot vier keer per jaar belleman zijn”, vertelt Jempi Trippaers. “Nu al 100 keer.” Op de Dag van de Arbeid beleeft hij weer zijn moment van glorie wanneer hij de O Parade (1 mei-stoet) aankondigt. Hij doet dat in een aparte stijl. “Veelal breng ik wat ik moet zeggen met een vleugje humor”, licht hij toe. “Ook rijm ik. Ik wil het publiek begeesteren met mijn stem. Ik oefen die niet voor de spiegel, ze zit in mijn dna.” Als hij op die 20 jaar terugblikt, zijn de deelnames aan het EK voor stadsomroepers in Cardiff en Amersfoort (15de en 10 de plaats, red.) absolute hoogtepunten. En ook in Gent is hij geen onbekende, gezien hij elk jaar belleman mag zijn op de Gentse Feesten.

Zonder klepel

Naast de vele ups beleefde Jempi ook enkele downs. Zo werd eens zijn koffer met alle attributen erin, gestolen. Maar hij had dame fortuna aan zijn zijde, zo bleek. “De dief kende allicht wroeging en heeft me de valies terugbezorgd.” Veel ingrijpender was wat er op een Sint-Maartenstoet, die veelal begin november door de straten van Genk trekt, gebeurde. “Toen ik op de Grote Markt liep, hoorde ik de bel plots niet meer. De klepel was weg”, aldus Jempi. “Ik was in alle staten. Een belleman zonder klepel is als een café zonder bier. Er volgde een zoektocht. Ook de politie deed eraan mee, maar de klepel werd nooit gevonden.” Jempi liet sinds dat voorval bij de technische school Sint- Lodewijk (nu, Atlascollege) een nieuwe klepel lassen in de bel, zodat die niet meer kan gaan vliegen.