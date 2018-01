Jani krijgt Orde van de Gulle Lach 22 januari 2018

02u25 0

De nationale Orde van de Gulle Lach gaat dit jaar naar Jani Kazaltzis (39), Genkenaar, tv-persoonlijkheid en vooral een stijlicoon. Hij volgt Jonas Van Geel op die vorig jaar laureaat was. Voor het eerst sinds het bestaan ervan, nu al 48 jaar geleden, gaat de onderscheiding naar een stylist. "Hij focust niet op mode maar enkel op stijl", zei burgemeester Wim Dries, die het ladatio over de laureaat hield. "Hij is een bekend tv-figuur die in de jury van 'De Slimste Mens' zetelde maar ook een rol vertolkte in 'Mooi en Meedogenloos'. Jani is ontwapenend, charmant en hij heeft een goed gevoel voor humor", besloot Dries. Dat Kazaltzis humor heeft, bleek toen hij voor honderden aanwezigen een filmpje liet zien. Hierin trok hij naar het huis van de burgemeester om hem te stylen. Hij mocht in de kleerkast van Wim Dries snuffelen. "Hij heeft een goeie smaak voor kostuums, hij zit strak in het pak", liet Jani zich ontvallen. Humor loopt als een rode draad door het leven van het Genkse stijlicoon. "Ik lach veel, en ik doe mensen lachen. Ook in de feelgood-televisieprogramma's staat lachen centraal. Dan ben ik een gelukkig man", liet hij tot slot horen. (LXB)