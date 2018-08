Jaar lang werken voor veiligere N76 NIEUW OP- EN AFRITTENCOMPLEX, BETERE ONTSLUITING RACING GENK XAVIER LENAERS

22 augustus 2018

02u47 0 Genk Op de N76 starten vandaag werken, die een jaar zullen duren, om het kruispunt met de Marcel Habetslaan in Zwartberg veiliger te maken. Met elke dag 40.000 voertuigen is de gewestweg één van de drukste van Limburg. De plannen voor de werken dateren al van 2010.

"Op de N76 (Torenlaan) verbeteren we de doorstroming van het verkeer", verklaart Kirsten Peeters van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het doel van de werken. "We gaan het sluipverkeer, dat nu door de wijk Zwartberg-Noordoost rijdt, weren. Hoe? Door de ontsluiting van en naar Racing Genk te verbeteren. Ook moeten door de werken omliggende wijken beter bereikbaar worden."





Het agentschap trekt hiervoor 7 miljoen euro uit, de stad komt over de brug met 750.000 euro.





Op het kruispunt van de N76 met de Marcel Habetslaan worden vijf ingrepen gedaan om de doelen te realiseren. "We voorzien een op- en afrittencomplex", aldus Peeters. "Zo halen we de gevaarlijke oversteek op het kruispunt er uit. We vernieuwen de Torenlaan van de Lucien Londotstraat tot aan de Habetslaan. De oude brug over het spoor wordt gerenoveerd. Er komt een nieuwe waterdichting op de brug. Voor fietsers bouwen we vier tunnels met aansluitende fietspaden. Bovendien leggen we onder de spoorwegbrug een verbindingsweg aan tussen Habetslaan en Opglabbekerzavel."





KRC-fans langs nieuwe weg

"De weg is juist bedoeld om het stadion van KRC beter te ontsluiten. Nu moeten de supporters de Londotstraat nemen. Tegen september volgend jaar als de werken klaar zullen zijn, moet dat via de nieuwe weg", stelt Peeters.





Hierdoor wordt de wijk gevrijwaard van doorgaand verkeer tijdens de piekmomenten, de thuismatchen van Racing. "Dan zal het verkeer enkel op twee rijstroken van en naar het stadion kunnen."





De nieuwe ontsluitingsweg naar de Opglabbekerzavel is voor rekening van de stad, de rest wordt gefinancierd met Vlaams geld. Het agentschap verzekert dat er minimale hinder is voor fieters en gemotoriseerde voertuigen.





"Het verkeer op de Torenlaan kan steeds over twee rijkstroken in elke richting rijden", zegt Sep Vandyck, ook van AWV. Enkel in het bouwverlof (drie weken) moet het verkeer over één rijstrook."





Infobrochure





Grote borden kondigen de werken aan. "Een ontbijtsessie met bedrijfsleiders en informarkt voor omwonenden hebben al plaatsgevonden", vertelt Vandyck. "Nu verspreiden we een infobrochure op 2.000 exemplaren voor de buurt."





Meer info op www.wegenenverkeer.be/





torenlaangenk.