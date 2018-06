Jaar cel voor diefstal van nog geen 30 euro 21 juni 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 23-jarige vrouw van Burundese origine bij verstek tot een jaar cel en een boete van 2.400 euro omdat ze in Genk aan de haal wilde gaan met twee T-shirts (waarde 8,90 euro) en een potje nagellak van 13,49 euro. Een alerte winkelinspecteur ontdekte, op 23 april dit jaar, de diefstalpoging en bij controle had de vrouw de gestolen goederen bij zich. Zij kwam zich niet verantwoorden voor de rechtbank, maar bij haar arrestatie zei ze een onweerstaanbare drang tot stelen te krijgen wanneer ze in een winkel komt. (JEK)