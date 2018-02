Jaar cel voor dief met smaak 16 februari 2018

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft Genkenaar J.T. (37) bij verstek veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 800 euro wegens diefstallen in warenhuizen. Op 27 mei vorig jaar ging hij in de Colruyt van Genk aan de haal met een fles whisky en op 24 december eigende hij zich in Maasmechelen een halve kreeft toe. Bij een andere diefstal in Genk stal hij dan weer twee flessen whisky en een blik cola. Een inbraak in As mislukte.





(JEK)